首批從大陸武漢包機返台的名單引發爭議，國民黨昨天主動展開調查，必要時將祭出黨紀處分。對此，參選國民黨主席的藍委江啟臣今天呼應黨中央，指徐正文的言行引發爭議，若在防疫當下損害國民黨的名譽，以黨紀處分很正常，避免社會大眾誤解國民黨，此時該做的事情應該要做。

中常委改選昨天登記截止，共49人參選，其中有17位現任中常委連任，下屆中常委將大換血。江啟臣說，這次登記的中常委的確跟前幾次不一樣，連任者將大幅減少，必然產生換血，但重點是，整個常委的意識與對黨中央的建言，以及在中常會扮演的決策角色，是否跟過去不同，符合外界期待。

江啟臣表示，若順利當選主席，將集體領導，希望中常會能授權主席成立集體決策平台，以快速結合與反映民意，讓中常會結論助於黨中央決策。

詢及無黨籍立委傅崐萁回復黨籍案引發黨內部分人士反彈，江啟臣說，黨對於恢復黨籍有其規定，一切依照程序走，這不針對特定個人，而黨中央也要對外說明回復黨籍的程序。

媒體詢問，此時傅崐萁適合回復黨籍？江啟臣說，依照程序走，尊重他的權利，恢復黨籍後，就要遵守黨紀規範；若制度要調整都可討論，但須先取得內部共識再調整，否則就是以現行規範處理。

(中時 )