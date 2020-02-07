前年獨派成員在立法院旁濟南路車道舉行「228追思晚會」，擔任主持人的獨派青年李嘉宇，活動尾聲要參加者宣稱燒掉國旗，結果民眾拿出中華民國國旗焚燒，台北地院判李男無罪，高院認定他焚燒國旗、侮辱中華民國改判拘役50天、可易科罰金。可上訴。

李嘉宇因不滿228事件已逾70年，政府仍未實踐轉型正義，2018年2月27日晚上參加「台灣國」等主張台灣獨立團體，舉行 的「228追思晚會」活動，擔任主持人的李嘉宇，當晚宣布晚會結束 時，要求在場群眾燒掉國旗。

北院認為李男有唆使他人損壞國旗的客觀行為，但這是在表達特定政治訴求的象徵性言論，與純以損壞、除去、或汙辱國旗為目的的行為有別，屬表意自由的範疇，受憲法高密度保障，判決無罪。

高院認為，李嘉宇不顧警察警告、強力阻擋警察救旗，這不是憲法所保障的言論自由範疇，改將他依共同犯損壞國旗罪判處拘役50天。可上訴。

(中時 )