因應武漢肺炎的台商包機返台事宜近來演變政治問題，國台辦昨發聲明指出，台灣政府「卡」包機返台，不應分優先權，台北市長柯文哲今表示，包機返台牽涉到政治就很麻煩，「第一例（確診）就夾帶政治進來，如果是台灣人，要再准第二批，簽不下去。」

面對近來防疫屢屢扯上政治味，柯文哲今也被媒體問到，是否覺得政客比病毒更恐怖？柯文哲笑說，「看什麼樣的病毒啦，武漢肺炎死亡率是2％…」，但似乎又怕失言，柯隨即說，「算了不要啦，病毒很多種，天花就很可怕」，接著快步離去。

(中時 )