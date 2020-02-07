最近一波波的冷氣團連續報到，加上令人人心惶惶的武漢肺炎疫情，最辛苦的當屬位在第一線的醫護工作者。 歇脚亭最近就推出了兩款適合在冷冷天氣中取暖的冬季限定熱飲，分別是新鮮鳳梨薑茶、鮮醇芋頭薑奶，既好喝又有營養，還可以幫助身體增加抵抗力。

鮮醇芋頭薑奶。（圖／Sharetea歇脚亭提供）

新鮮鳳梨薑茶是以每日現煮薑茶搭配新鮮鳳梨，鳳梨的酸甜果香降低了薑的辛辣度，喝起來順口極了，而且還能吃到鳳梨纖維。而只有在創始店才買得到的鮮醇芋頭薑奶則是用新鮮芋頭、鮮奶與薑汁做搭配，口感綿密滑順，芋頭本身的香甜度，與帶有薑汁的奶香完美的融合，喝起來格外溫暖。

另外為了體恤醫護人員的辛勞，在以下這幾個時間，醫護人員憑工作證/識別證到指定門市，就免費招待薑茶系列飲料，每證每次最多招待兩杯，門市每日限量100杯，換完為止。

指定門市活動時間如下：

南陽：2/08(六)~2/10(一)

西門：2/11(二)~2/13(四)

永康：2/14(五)~2/16(日)

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(中時電子報)