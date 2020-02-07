泰山高中電子科學生講解製作過程。(吳亮賢攝)

侯友宜與泰山高中師生合影。(吳亮賢攝)

武漢疫情蔓延，口罩、額溫槍等防疫物資頓時供不應求，新北市立泰山高中電子科師生日前便自主研發出校園版額溫槍，新北市長侯友宜今(7)實際到場體驗後也大讚，「原來我測的度數是36.1，他們測量的溫度是36，誤差只有0.1，準確度非高。」

侯友宜指出，學校防疫物資如額溫槍、消毒酒精、漂白水等，訂購上遇到很多困難，「教育本身就是解決生活上的問題，學校用專業指導學生，面對物資欠缺時，能夠自立自強，彌補防疫物資的不足，這樣的學習態度值得肯定。」

侯友宜也表示，泰山高中電子科研發出的額溫槍，準確度幾乎跟市售一樣，可以在開學前的教師研習會，分享給其他技職學校師生，自己製作額溫槍，另外教育局也會提供，如果還有欠缺，可由家長提供家裡多餘的額溫槍支援學校，或是學校之間互相支援，以及好日子大平台基金資助。

教育局長張明文指出，因額溫槍等醫療器材需經過國家標準檢驗，目前泰山高中自製額溫槍，可作為輔助及教材使用，為補足各校防疫物資，已成立教育體系防疫應變小組，目標達到每2個班級1支額溫槍，由教育局支應採購經費。

(中時 )