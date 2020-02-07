技嘉(2376)今宣布，AERO系列創作者筆電攜手NVIDIA，讓消費者享有三個月免費使用Adobe Creative Cloud。技嘉去年全年營收為618.15億元，年增1.44%。

此次AERO系列創作者筆電攜手NVIDIA，著眼於NVIDIA推出 RTX Studio驅動程式，針對同時開啟多個應用程式的工作流程進行了廣泛測試，也對從Adobe到Autodesk等業者所推出的創意應用程式進行了多次調校。而技嘉科技AERO系列透過內建Azure AI系統自動調校，加上技嘉特有的Supra Cool2散熱技術，除了讓散熱能力提升30%*兩相搭配下讓效能再比一般筆電品牌提升10%以上；執行Adobe系列軟體速度最高提升了53%。

據調查數據全球大約有2億人使用PC進行創作，從大型製片、建築設計應用等專業級市場，到圖片編修、影像編輯等數位內容產出都屬於創作者的範疇。許多創作者仍使用桌機創作，主要擔心轉移至筆電將面臨效能不足與散熱問題。但事實上，目前創作者筆電CPU達 Intel Core i7以上已可符合大部分創作者需求。

(時報資訊)