鴻海（2317）集團旗下夏普（SHARP）鑑於泰國智慧家居需求快速成長，宣布策略性投資擁有「ACONATIC」品牌的泰國影視家電公司HiFi Orient Thai，目標建構完整的智慧家居生態系統，持續以消費者角度開創優質產品和服務，成為泰國智慧家居生態系統的領頭羊。

泰國與馬來西亞夏普董事總經理吳柏勳表示，夏普策略結盟HiFi Orient Thai的主要目標，在於整合雙方資源、發揮1加1大於2的綜效，開創智慧家居無縫接軌的生態系統，可望使夏普成為泰國智慧家居產業的市場領導者，並取得更大的市占率。

夏普表示，HiFi Orient Thai為泰國當地知名的影視家電品牌，具備深耕以久的在地通路經驗及精準的市場洞察力，雙方策略結盟盼能充分發揮各自優勢，在快速崛起的泰國智慧家居市場共同開展並占有一席之地，帶來互補並雙贏效果。

HiFi Orient Thai董事總經理Makara Linsawat表示，夏普的全球化策略及多元的技術力，有助於「ACONATIC」品牌產品更具創新及解決方案賦能活用，很高興能成為夏普的策略合作夥伴，雙方將共同創造真正符合泰國消費者智慧家居體驗的生態系統。

夏普和HiFi Orient Thai制定的策略性發展方向，將以小Small（靈活、敏捷、有創業精神）、快Speed（反應快）、強Strong（議價能力增強、SCM整合）、共享Share（共享資源與服務）等4S模式，朝「智慧家居平台」轉型。

再者，雙方將落實國際化品牌和本地化智慧家居結合，運用各自擁有的全球性品牌及在地影響力優勢，充份落實1加1大於2的綜效，目標成為泰國智慧家居產品龍頭，並進而開拓海外市場、走向國際。

(時報資訊)