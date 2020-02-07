受到淡季及農曆年長假影響，貿聯-KY(3665)1月合併營收為15.62億元，月減15.84%，大陸地區新型冠狀病毒疫情延燒，貿聯-KY表示，目前客戶訂單需求仍在，只要大陸地區順利復工，公司將力拚第1季與去年同期持平，歐系外資維持給予貿聯-KY「優於大盤表現」評等，目標價245元。

貿聯-KY自結1月合併營收為15.62億元，月減15.84%，年減17%。

目前貿聯-KY在大陸生產據點包括：福建廈門、廣東深圳，江蘇常州、昆山等地，佔公司比重約50%，以生產車用線束為主，受到大陸新型冠狀病毒疫情影響，大陸廠區延後復工，但貿聯-KY在過年前備的庫存可滿足客戶需求，且目前掌握到的員工返工意願算高，預計復工後產能可望迅速回升，加上資訊線束在美中貿易戰以來就分散至東南亞、墨西哥等地，影響較低，貿聯-KY表示，公司將力拚第1季與去年同期持平，預期第2季在生產全面回歸正常下，第2季可望優於去年同期。

相較於亞系外資保守看待貿聯-KY，歐系外資對貿聯-KY看法相對正面，歐系外資在最新報告指出，儘管電動車客戶需求強勁，但因美國IT及醫療客戶工作日減少等，致使貿聯-KY第1季營運低於預期，不過貿聯-KY與其他廠商一樣，預計下週大陸廠區開始復工，並於2月下旬全面恢復生產，由於Tesla強勁成長，且看好貿聯-KY在大陸電動汽車領域機會，維持給予貿聯-KY「優於大盤表現」評等，目標價245元。

(時報資訊)