武漢肺炎疫情蔓延，衛福部長陳時中被問到，如果8、9百名武漢台灣人返國，台灣隔離的能量是否足夠時表示，心意在，但要量力而為，當然很想救出大家，「可是總是不能把自己的船弄沉了，那也就救不了人」。

蔡英文總統今上午到疾管署慰勉「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心防疫同仁」；對於鑽石公主號現在出現多位確診案例，有人建議說，去過的地方要消毒？他說，基本上消毒我不反對；時間上來說，意義並不是太大，也不是一定必要，可是會讓大家覺得安心。

此外，對於 WHO指台灣跟港澳疫情有升高的趨勢，對於這種說法是否不太認同？陳時中說，當然不認同台灣的情況，「我們自己看得很清楚」。現在境外總共16個案例是境外移入，兩個是家庭內的感染。

他說，WHO是以前我們大家都非常尊重的一個組織，裡面的專家非常的多，那世界的訊息都留在裡面，這是台灣想要參加的一個重要的原因。但是其實近來有一些發言，他認為主導的相關的人員被政治型態所掌控，「健康的議題跟政治議題絕對不能混在一起，否則，這是一個世界的災難」。

被問及鑽石公主號去過的地方，是否都要消毒，陳時中表示，不反對，消毒只是讓大家安心。目前防疫人員正在進行「回溯性疫調」，搜集該郵輪旅客在什麼時候去過哪些地方，並發出全國性警訊，讓當天同時段在同地方的國人，能夠提高警覺，並進行自主健康管理，一有症狀就能即時向指揮中心通

陳時中表示，行政院長蘇貞昌有再三提示，當然都是國人。但是第一個要弱勢優先，第二個要以防疫優先；所以要確定這樣的名單。「第四個，我們要量力而為，我們當然很想救出大家，可是總是不能把自己的船弄沉了，那也就救不了人。所以，要怎麼樣仔細的去盤整我們的醫療能力，怎麼樣盤整我們在檢疫上的必要、檢疫所的設置，等等都要達到滴水不漏，那我們才有辦法進一步照顧我們在武漢的國人。心意在，但是要量力而為。」

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(中時 )