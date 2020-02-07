鑽石公主號郵輪今再確認新增41名確診武漢肺炎案例，全船累計有61人感染武漢肺炎，該郵輪曾於1月31日停靠基隆港，台灣民眾黨立法院黨團今呼籲，疾管署等中央相關單位需提供下船遊客確定的行程、人數及地點，以及使用的交通工具給地方政府，以利地方政府消毒防疫工作的規劃與執行，必要時，需封閉相關地點進行全面消毒。

目前停靠在橫濱港外海的鑽石公主號郵輪，因接連有旅客確診武漢肺炎，船上超過2600人在房間防疫隔離14天，今再添41例確診案例，該船累計有61人確診武漢肺炎，其中一人為台籍女性；因該郵輪曾於1月31日停靠基隆港，有2694人入境旅遊，旅客旅遊動線備受關注。

民眾黨團指出，據媒體報導，鑽石公主號郵輪停靠基隆港時，當時入境台灣的2694名旅客僅填寫健康聲明卡，未量體溫就入境，如果屬實，將成為防疫最大破口，港務公司應公開說明，鑽石公主號旅客入境台灣時，相關的檢疫措施。

防疫當前，民眾黨團呼籲，中央地方應攜手合作，疾管署等中央相關單位需提供下船遊客確定的行程、人數及地點，以及使用的交通工具給地方政府，以利地方政府消毒防疫工作的規劃與執行，必要時，需封閉相關地點進行全面消毒。

同時，目前已確認有一名台灣女性乘客確診，駐外單位應提供必要協助，由於群聚感染風險較高，須即時確認最新確診資訊，使中央疫情指揮中心可以掌握第一手消息。

此外，中央流行疫情指揮中心已宣布禁止國際郵輪停泊台灣港口，麗星郵輪「寶瓶星號」目前仍停留在日本那霸外海，船上有1709名台灣旅客，由於郵輪人口密集、互動頻繁，建請相關單位加強檢疫措施，避免鑽石公主號事件重演，造成大台北地區民眾人心惶惶。

民眾黨團肯定中央此次防疫的努力，但針對「鑽石公主號」引發的群聚感染危機，中央地方資訊應對等，才能精準掌握地點進行全面消毒，讓民眾及店家更加安心。

(中時 )