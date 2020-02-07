美司法部長：抗衡華為 美國應考慮入股諾基亞或愛立信 13:062020/02/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國司法部長巴爾（William Barr）6日（周四）表示，美國與盟友應考慮採取非常手段，透過持有芬蘭諾基亞（Nokia）和瑞典愛立信（Ericsson）的控股權，以抗衡中國華為在新一代5G行動技術的主導地位。 此為巴爾在一場演講上針對美國與諾基亞、愛立信結盟的提議所作出上述評論，也凸顯美方為對抗華為可能採取的行動和反應。 巴爾指出，可能透過美國持有控股權的方式進行結盟，無論是直接收購股權或是由美國民間與企業組成的聯盟達成。 (工商 ) #美國 #華為 #諾基亞 #愛立信 #巴爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》美入境新規生效！川普稱疫情已控制 10:592020/02/03 國際 當美國大戰略撞上武漢肺炎 04:102020/02/04 時論廣場 開唱一波三折又遇肺炎 劉德華自掏腰包賠4千萬苦吞 11:182020/02/04 娛樂 華固建設自結一月營收達3.92億元 21:162020/02/04 財經 影》國情咨文演說變造勢大會！川普狂讚經濟成就 09:172020/02/05 國際 圖輯》川普國情咨文實境秀 偉大的美國人激情演出 17:292020/02/05 國際 6年來首見 美國去年貿易赤字萎縮 10:032020/02/06 財經 華為在美控告Verizon侵權 16:412020/02/06 財經 周厚安吃不停 周華健笑虧：「你是焚化爐嗎？」 17:522020/02/06 娛樂 美國安顧問：盡所能協助中國抗疫 04:092020/02/07 焦點新聞 財經熱門新聞 航空業慘！香港航空開第1槍 驚爆裁員400人 - 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 5G晶片之爭殺出黑天鵝 高通、聯發科誰撐得住？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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