美國司法部長巴爾（William Barr）6日（周四）表示，美國與盟友應考慮採取非常手段，透過持有芬蘭諾基亞（Nokia）和瑞典愛立信（Ericsson）的控股權，以抗衡中國華為在新一代5G行動技術的主導地位。

此為巴爾在一場演講上針對美國與諾基亞、愛立信結盟的提議所作出上述評論，也凸顯美方為對抗華為可能採取的行動和反應。

巴爾指出，可能透過美國持有控股權的方式進行結盟，無論是直接收購股權或是由美國民間與企業組成的聯盟達成。

(工商 )