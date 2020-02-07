國民黨主席補選將在3月7日舉行，為讓外界了解參選人理念，黨中央預計下周三舉行政見發表會，並同步直播。參選國民黨主席的藍委江啟臣今天在臉書表示，面對疫情要有新思維與新作法，建議黨中央可以開始黨員線上投票的機制，投票系統與現場投票名單勾稽，避免重複投票。

國民黨今天將完備黨主席人選資格審查作業，並完成候選人號次抽籤，昨天先行與登記競逐黨主席的前副主席郝龍斌與立委江啟臣辦公室，討論下周三的政見發表會細節。

江啟臣今天在臉書表示，黨中央既然決定繼續舉辦主席補選，選務就應該結合防疫拿出新作法，昨天敲定2月12日辦理線上政見發表會，並同步直播，避免大型集會。

江啟臣呼籲選舉實務的籌備，要拿出高規格防疫標準，比如要求選務人員全程口罩、排隊間隔拉大、入場量體溫、酒精消毒等，也可以請教防疫專家提出更好的動線規劃。將這次的投票，當成防疫期間集會的範例。

江啟臣指出，他的黨務改革主張也提到「數位化」與「網路化」的作業模式，建議黨中央可以開始黨員線上投票機制，用黨證號與其他個人資訊，雙重認證登入投票；投票系統與現場投票名單勾稽，避免重複投票。

江啟臣強調，防疫之本，在減少人際接觸，避免大型聚會。但防疫不代表社會就要停止運作，此次國民黨黨主席選舉，關係到國民黨改革的時程，也關係接下來黨部結合國會運作的步伐，以及在野黨對防疫工作的監督。

(中時 )