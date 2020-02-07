美國白宮發言人表示，總統川普今天與中國國家主席習近平談話時，對中國處理2019新型冠狀病毒疫情的能力和復原力表達了信任，且雙方都重申落實美中第一階段貿易協議的承諾。

路透社報導，白宮發言人迪爾（Judd Deere）說，川普與習近平都同意雙邊繼續多方面溝通及合作，並再度表明落實美中第一階段貿易協議的承諾。

(中央社)