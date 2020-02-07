川普對談習近平 重申第一階段貿易協議承諾 14:172020/02/07 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮發言人表示，總統川普今天與中國國家主席習近平談話時，對中國處理2019新型冠狀病毒疫情的能力和復原力表達了信任，且雙方都重申落實美中第一階段貿易協議的承諾。 路透社報導，白宮發言人迪爾（Judd Deere）說，川普與習近平都同意雙邊繼續多方面溝通及合作，並再度表明落實美中第一階段貿易協議的承諾。 (中央社) #階段 #貿易 #協議 #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 CNBC：超過5萬航班取消 陸被隔離 - 國際 梅根哈利退出 王室新4人組成形 - 國際 2020武漢風暴》再41人！鑽石公主號達61人確診 - 國際 日肺炎確診病例86例郵輪占61例 乘客要求全員病毒篩檢 - 國際 被嫌不像真王妃 凱特向她道歉 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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