台灣昨新增5例武漢肺炎新確診者，創下單日最高確診人數紀錄。為因應武漢肺炎疫情，國衛院正全力投入疫苗開發，盼2、3個月內得到結果，半年內進行臨床前試驗。

國衛院董事長、前衛福部部長林奏延表示，國衛院設有感染症與疫苗研究所，目的在於負責國家疫苗的研發。大陸上月11日公布病毒序列後，已著手投入開發。

為研發武漢肺炎疫苗，國衛院使用的技術包括胜肽、重組病毒、DNA疫苗及次單位疫苗4種。國衛院所長廖經倫表示，胜肽是研發速度最快的技術，國衛院生物製劑場可自己合成，其餘技術則需藉委託國內藥廠，再由國內藥廠委託國外藥廠合成，速度較無法掌控。

林奏延表示，胜肽疫苗的開發，若順利可在2至3個月得到結果，盼在4個月至半年內進行臨床前試驗。與此同時，國衛院亦同步推動重組病毒疫苗、DNA疫苗及次單位疫苗開發，預計在3至5個月取得動物實驗結果，驗證效果後，選定最佳的疫苗進行產程開發，順利情況下可在半年內進入臨床前試驗及臨床人體試驗。相關技術將轉移予國光生技、高端疫苗。

廖經倫表示，依據國內外經驗，研發一支疫苗只需幾個月的時間，但加上臨床前試驗和人體試驗，也需耗時1至3年。台灣對於武漢肺炎的防疫是全球模範生，但未來是否社區化，誰都不敢說，疫苗在此便肩負著重要的角色。

(中時 )