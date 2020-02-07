民眾經過剛拉皮完工的清水分局，停下腳步自拍。（警方提供／王文吉台中傳真）

網友對於清水分局新門面讚譽有加。（警方提供／王文吉台中傳真）

台中市清水區出現新地標！位於鰲峰路上的清水分局歷經5個月拉皮整修，年初拆除鷹架，露出嶄新白色巨大門面，許多路過的民眾都紛紛停下腳步，拿起手機拍照打卡，也在網路上引起討論，網友留言「好看、陽光多了」、「有現代感」、「改天會不會變打卡景點」。

清水分局辦公廳舍已有36年歷史，為強化結構，向市政府爭取經費施作耐震補強工程，整棟室內、外增設多組防震阻尼器。為求外觀美化，設計師將紅色系外觀，改為白色系加上灰色線條，讓分局更具現代感及親和力，方正的分局大門口也增加圓弧造型意象，代表警察在剛正不阿的外表下，也有一顆圓融溫暖的心。

耐震補強工程也改造1樓老舊廁所，成為具有免治馬桶的五星飯店等級男女分開廁所，走廊也設計成藝廊中心，每隔一段時間將邀請藝術家展出創作，讓洽公民眾不再感覺警局嚴肅感。

清水分局年初拆除鷹架露出白色嶄新門面，許多經過的民眾拍照，也在網路上引起討論，網友留言「好看、陽光多了」、「有現代感」、「改天會不會變打卡景點」。另外，還有一群高中學生專門從苗栗坐車南下到分局前打卡，分局已成為清水區新的打卡景點。

(中時 )