國際研究暨顧問機構Gartner表示，新型冠狀病毒疫情的不確定性將使工廠勞動力下降至少20%，導致產量和產能下滑，受到中國交通與物流限制，並將衝擊全球供應鏈，供應鏈需訂定短、中、長期的風險管理方案。

Gartner大中華地區資深合夥人龔培元、Gartner資深研究總監Koray Kose、Gartner資深作者JohnJohnson、Gartner資深研究總監Sarah Watt針對近期爆發新型冠狀病毒的疫情，提出對全球供應鏈的影響，與供應鏈應如何應對之見解。

Gartner指出，隨著新型冠狀病毒感染的肺炎疫情蔓延，全球各地公司開始限制相關人員前往中國。疫情的不確定性將使工廠勞動力短缺，下降至少20%，導致產量和產能下滑，這樣的情況將延續到感染病例人數停止增加並出現可用的治療方法為止。

因中國交通與物流限制，全球供應鏈將受到巨大衝擊。爆發疫情的武漢市為重要運輸和製造業中心，在中國經濟十強城市中位列第九。一週或更長時間的封鎖可能會為物流等諸多行業帶來嚴重的影響。

Gartner表示，與2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時相比，中國已變得更加發達，使病毒傳播速度更快，超出區域性感染範圍。外出限制、勞動力和材料短缺，以及嚴格控制交通樞紐和關閉邊界所帶來的物流問題，都將為全球供應鏈帶來諸多影響，包括材料或成品供應短缺；企業採購時，成本控制變得更加複雜；物流更加困難；以及消費者的購買行為將更加謹慎。許多企業會轉向網路銷售，而這會對物流網路構成挑戰。

Gartner認為，參與直接材料採購和供應鏈服務的供應鏈，需訂定短、中、長期的風險管理方案並做好準備。

Gartner指出，若疫情控制在短期（本月），為受疫情影響的供應鏈制定高風險供應鏈中斷監測和應對計畫，並將制定該計畫與資訊透明化放在第一位，以盡速掌握情況。評估消費者支出可能受到的影響，並至少在可及的範圍內，以及受影響的物流路線外建立下個季度的庫存。

若疫情為中期（一至三個月），則需著重於平衡供需關係，在必要時增加緩衝庫存並將此作為持續經營策略的一部分。同時評估各種機會，開發多家供應商以確保原料的安全和製造能力。

假設疫情延續長期（三個月或以上），Gartner建議實施情境規劃等增強風險管理方案以創建具有前瞻性的行動計畫。當內部風險應對能力（例如備選來源、物流路線、庫存和現金儲備）不足以緩解任何嚴重中斷時，應優先處理具風險的物資以降低風險。

(時報資訊)