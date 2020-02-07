宏全(9939)今年在台灣減少一次性損失，獲利將重回正常水準，外加東南亞營運持續成長，法人推估，今年營收年增將逾9.5%，達236億元，稅後盈餘年增率可望超過2成，約落在16.6億元左右，EPS可望挑戰5.7元。

宏全在台灣地區今年在外銷市場持續成長，及台中無菌三廠第一條無菌生產線將在第2季投產，另外飲料包材拓展至食品包材，如香料蓋、醬油瓶包材等，法人預估，宏全台灣地區今年營收金額將成長4.9%，約90億元，受2020年業外無一次性損失，稅前盈餘將大幅成長約36%，上看10億元。

宏全2019年在台灣地區因空污罰款2億元，還好東南亞地區營運成長抵銷業外一次性損失，帶動整體獲利呈現成長。法人預估，宏全2019年稅後盈餘將成長逾26%，落在13.7億元附近，EPS可望挑戰4.7元。

宏全歷年股利政策，以現金股利為主，股利發放率皆有6成左右，法人推估，宏全2019年將配發現金股利3元，目前現金殖利率約在5%左右。

(時報資訊)