為管控武漢肺炎疫情，連江縣交旅局表示，馬祖小三通7日起旅客「只出不進」，所有旅客暫緩入境，含馬祖鄉親進入大陸後，該期間也不得入境，敬請配合及體諒。

考量兩岸防疫工作，確保兩地人民健康，小三通航線正常，連江縣交旅局指出，大陸籍人士旅客已全面暫緩入境，為有效控制疫情，避免擴散之虞，7日起以馬祖為出發地，出境作業照常，入境完全暫停，並視疫情緩和後隨時調整，以確保馬祖健康島嶼。

(中時 )