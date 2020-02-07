百德機械董事長謝瑞木指出，工具機業原本就普遍預期今年工具機產業景氣不會太好，武漢疫情延燒影響全世界，造成第二季工具機產業景氣還無法回升，景氣最快第三季才會回升，百德上半年接單滿載，相對比同業好，今年武漢肺炎疫情對百德營運不會太大，今年百德營運不會比去年差。

謝瑞木指出，百德大陸崑山銷售公司預計10日恢復上班，台籍幹部暫不到大陸工作。

百德去年10月完成併購美國Winbro工具機集團，11月起開始認列合併營收，去年合併營收19.1億元，年減幅縮減至5.40％。上半年接獲2、3百台機台訂單，金額8、9億元，上半年訂單滿載。法人依據百德本身去年營收16億元，Winbro工具機集團去年營收15多億元推估，百德今年本身營收18億元以上，Winbro工具機集團營收略增至16億元，合併營收上看34、35億元，改寫歷史新高。

百德去年辦現金增資2億元、可轉換公司債2億元，今年為籌措轉投資美國Winbro所需資金，預計3月底可完成辦理現金增資10,000張，募集資金4億元。

(工商 )