大陸武漢疫情肆虐，過濾大廠旭然（4556）將依當地政府規定，如期在2月10日開工，旭然7日表示，已妥善準備防疫措施及相關物資應對，短期雖有部分訂單遞延，影響大陸昆山廠產能稼動率，但目前整體訂單並不受影響，隨著訂單逐步認列，有助於帶動產能稼動率回升。

旭然7日表示，第一季向來是旭然的傳統出貨淡季，大陸廠延至2月10日開工，已提前與客戶協調訂單，延後出貨，待10日如期開工之後，協調產能，儘速出貨。

旭然指出，旭然採接單式生產、生產自動化程度高，短期雖有部分訂單遞延，影響大陸昆山廠產能稼動率，但目前整體訂單並不受影響，隨著訂單逐步認列有助於帶動產能稼動率回升。

旭然強調，旭然旗下生產基地包括雲科一、二廠、大陸昆山廠，短期因應方面，已調配雲科一、二廠提高及加速生產，原大陸昆山廠的出口訂單，轉回台灣生產。

旭然說，越南新廠目前建廠進度如期，目標在2020年下半年，正式量產，有助於更有效發揮產能分配彈性，並下降集團營運受到市場不確定性影響的風險。

旭然表示，由於武漢肺炎疫情、中美貿易戰等市場不確定性因素，仍會是產業面臨營運的挑戰，旭然仍將加速推動集團全球生產布局計劃，未來，台灣雲科一、二廠將著重Filtrafine?產品研發設計、以及中高階過濾產品生產，大陸昆山廠則聚焦擴大中國地區銷售，而越南新廠，則生產量產型過濾產品，深化東南亞、歐洲、美國地區接單表現。

旭然指出，旭然也將持續發揮自研發、生產、服務等垂直整合優勢，提高過濾產品自製率，並同時增加不同區域原料供應商來源，以完善供應來源。

(工商 )