女星邵雨薇近年來重心逐漸轉向戲劇圈，已成為台灣連續劇的收視保證。身材相當纖細的她曾透露，自己比一個小學生還輕，腰身幾乎一折就要斷了，但她昨（6日）也發文要粉絲放心，表示自己有逐漸胖回來，最後公布真實體重時卻引來眾怒，女歌手楊丞琳更是底下留言：「想呼妳巴掌！」

邵雨薇公布體重後，楊丞琳開玩笑地表示想呼她巴掌。（圖／翻攝自邵雨薇IG）

邵雨薇近日在IG發文打道：「送上全黑Look，順便告訴大家，我已經吃胖回43公斤了，開始要小心飲食了，我也是會發胖的。」而貼文曝光後，楊丞琳也開玩笑地留言：「43！！！我想呼妳巴掌妳這個瘦子！」邵雨薇看到後也趕緊求饒：「先不要呼我啦，我還要靠臉吃飯內~~~~~~」2人的對話瞬間笑翻網友。

除了楊丞琳，也有不少人相當欽羨邵雨薇的身材，女星張景嵐也在底下留言，表示想分一點肉給她，此外，許多粉絲看到邵雨薇曼妙的身材後，紛紛在底下留言：「43我國小的體重吧」、「太扯啦你這樣太瘦不行」、「43公斤還是風吹就倒吧」。

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(中時電子報)