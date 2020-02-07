王柏融頂著中職「四割男」名號前進日職，卻在挑戰的首個球季表現不如預期，今年王柏融力拚重返光榮，6日在火腿隊春訓的打擊練習中，對「手帕王子」齋藤佑樹敲出2支全壘打，顯示手感不錯，而日媒《報知體育》就看好王柏融在今年球季能「復活」。

王柏融在中職曾達成連續2個球季打擊率4成以上的恐怖紀錄，2017年更一舉拿下三冠王，不過在挑戰日職後卻苦無成績，去年僅留下打擊率2成55、78支安打、3轟的紀錄。

不過王柏融今年從開訓就有好手感，火腿隊找來前球星小笠原道大擔任打擊教練，在昨日面對齋藤佑樹敲2轟，《報知體育》主跑火腿隊的記者小島和之認為，在練習中能感覺王柏融的變化，期待他能找回在台灣時的手感及打擊姿勢。

小島和之提到，觀察王柏融打擊時，9次揮擊中有3球可能形成安打，無論是擊球點或平衡感都很不錯。並提出王柏融與去年球季的差異，一為打擊時將球棒拉往捕手方向，做好延伸動作，二為做好完全揮擊姿勢。

比較王柏融在台灣及日職的打擊型態，教練認為王柏融為了追求打到日本投手的球，改變了原本豪邁的大力揮擊動作，小笠原道大就說，「王柏融要找回過去的打擊姿勢，否則很難再進步。」春訓期間王柏融也按照這兩點持續反覆練習。

雖然要回到原本的樣子並非易事，不過王柏融在接受教練的特訓後，也認為手感逐漸加溫，「正朝著正確的方向快速前進，有進步的感覺，希望盡快找回過去的方式。」小島和之認為王柏融曬成小麥色的表情充滿了決心。

(中時 )