公主遊輪旗下「鑽石公主號」爆發武漢肺炎群聚感染，合計共61人確診感染。公主遊輪發布最新聲明表示，所有人員將於船上隔離至19日，日本政府也將提供額外的人力支援。隔離期間將持續提供賓客免費網路及電話服務，以及電視節目、電影及遊戲物件。

目前停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」，船上共有2666名各國賓客及1045名船員，其中約半數來自日本，台籍旅客共22名。由於爆發武漢肺炎群聚感染疫情，後續4日、12日於日本橫濱港出發，以及2月25日、3月4日於台灣基隆港出發的航次，均已全部取消。

公主遊輪表示，今日接獲日本衛生當局通知，確認鑽石公主號上賓客特定篩檢樣品中，再新增41人確診感染武漢肺炎，包括1名阿根廷籍、5名澳洲籍、5名加拿大籍、21名日本籍、1名英國籍和8名美國籍。加計前2天公布的20名確診，合計已有61人確診感染。

公主遊輪指出，日本衛生當局將確診賓客帶至岸上，並護送至當地醫院進行治療，目前確認上述樣品為最後一批檢疫結果。除非有其他無法預期的情況發生，所有人員將於船上隔離至19日。日本政府將提供額外的人力支援，將繼續全力與日本衛生當局緊密合作。

公主遊輪表示，在後續的隔離期間，將持續提供船上賓客免費網路和電話服務，讓賓客能與家人、親友保持聯繫，並提供電視節目和多種語言的電影選擇。此外，船上服務人員也準備拼圖、益智遊戲等遊戲物件，將會送至各賓客艙房，致力提供賓客舒適環境。

(時報資訊)