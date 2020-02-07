武漢肺炎延燒！國大中小學延後開學，這也是台灣近幾年來「最長的寒假」。許多人擔憂疫情擴散，也盡量選擇待在家裡，近來防疫相關書籍也受讀者青睞。歷時五年科學調查的《下一場人類大瘟疫》解析跨物種傳染病、 教導孩子正確洗手觀念的《肥皂超人出擊！》等。不妨也趁著這陣子多出的時間，多閱讀些好書。

《下一場人類大瘟疫》歷時五年科學調查，解析跨物種傳染病（左）、如教導孩子正確洗手觀念的《肥皂超人出擊！》（右）。（圖取自迷誠品網站）

疫情全民關注，除了必要時戴口罩以及勤洗手，誠品書店防疫相關書籍也受讀者青睞，例如教導孩子正確洗手觀念的《肥皂超人出擊！》、列舉200種好食物清單的《逆轉疾病的科學食療聖經》等，從內到外完善防疫！受到美國前總統歐巴馬及英國女演員艾瑪華森等各界好評的《神奇收費亭》、日本知名繪本作家吉竹伸介《討厭的人都跌倒吧》等，讓孩子在放假時遠離手機。

身體健康從日常做起！食補以及筋脈運動方面的書籍：《每日好D》教您正確攝取維他命D增強免疫力；《慢老》改變您對運動、睡眠的觀念、養成健康生活習慣；《肌筋膜‧經絡穴位‧激痛點，對症手療身體疼痛地圖全書》及《穴道導引》則透過按摩與運動，幫助理解身體狀況、改善不適。不僅大人，孩子也要懂得如何防治疾病。

受到美國前總統歐巴馬及英國女演員艾瑪華森等各界好評的《神奇收費亭》（左）、《逆轉疾病的科學食療聖經》列舉200種好食物清單（右）。（圖取自迷誠品網站）

面對「史上最長寒假」，爸爸媽媽可以和寶貝一起在家閱讀：誠品書店兒童文學TOP1的《屁屁偵探讀本》系列，鬥智推理與趣味的故事，訓練孩子邏輯思考、培養敏銳觀察，更激發大腦創意；吉竹伸介《討厭的人都跌倒吧》以趣味故事教孩子勇於面對負面情緒、練習解決問題。

最了解幼兒心理的繪本作家賴馬《最棒的禮物》透過可愛插畫，帶孩子輕鬆認識各種顏色、動物及數字等，更設計驚喜翻頁，增加親子閱讀體驗；不斷被改編成電影、電視劇等的《神奇收費亭》，以創意奇幻故事說明人生道理。

(中時電子報)