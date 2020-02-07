豐原分局於后里馬場展區增設監視器，並安排專人監看人潮與車流，力求做到治安滴水不漏。（警方提供／王文吉台中傳真）

豐原分局除強化既有監視器系統，並安排專人監看。（警方提供／王文吉台中傳真）

2020台灣燈會8日盛大登場，警方推估后里馬場展區平日有10萬、假日有20萬的人潮湧入。豐原分局於展區內外裝設100多支監視器設備，並與豐盟數位有線電視公司合作，針對停車場、周邊主要道路、展區內人潮易聚集處所，加裝50支監視器設備，務求治安零死角。

台灣燈會為全國性活動，預期將湧入大量車流與人潮，扒手極可能趁機竊取民眾財物。豐原警方除針對后里馬場展區停車場及周邊道路加強巡邏，配合防竊宣傳標語、LED燈展示牌及擴音器等方式加強宣導，並安排專人監看人潮與車流，掌握交通壅塞狀況。

為防制竊盜案件，並監控停車場、周邊道路及展區內人潮易聚集處所，豐原與豐盟數位有線電視公司合作，強化既有監視器系統。分局長黃永志表示，透過展區內外全方位的監視器設置，力求做到治安滴水不漏，保障賞燈民眾財物安全及嚇阻不法份子。

豐原分局也提醒賞燈民眾，面對疫情來勢洶洶，有必要加強防護，開心遊玩的同時，也別忘了做好防疫措施，落實沒事勤洗手，口罩不離身，一起快樂出遊，健康回家。

(中時 )