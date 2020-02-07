武漢肺炎疫情持續升溫，全球汽車產業恐遭波及，專家指出，大陸汽車產量恐減少100萬輛。

外媒報導，由於疫情擴散，大陸政府祭出延後開工、封城等措施，此舉重挫了全球汽車產業。除了現代汽車因為零件短缺宣布暫停南韓的產線外，歐洲汽車製造商也大受打擊，研究公司估計，福斯、BMW今年上半年營收恐下滑5%。

報導指出，湖北省武漢是大陸汽車工業的主要生產基地，對日產、起亞和本田等外國製造商也很重要。日產汽車在該市每年生產約150萬輛汽車、本田約70萬輛，日產的合夥人東風等許多大陸本土汽車製造商也在武漢及其周邊地區有業務。

亞洲汽車諮詢公司ZoZo Go的執行長鄧恩（Michael Dunne）警告，大陸可能因為停工，減少約100萬輛汽車的產量，相當於大陸兩周正常產量。市調機構IHS Markit則預估，如果疫情控制情況不佳，大陸汽車產業可能閒置到3月，產量將減少170萬輛。

標普全球評級則發布研究報告指出，受到武漢肺炎疫情影響，全球汽車業將難逃重挫命運，由於福斯在大陸設有24座汽車及零件組裝廠，佔其整體產量高達四成，在此波疫情中面臨的風險最高。

(中時電子報)