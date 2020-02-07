針對世界衛生組織（WHO）在肺炎期間多次使用錯誤名稱稱呼台灣，立委邱臣遠提出嚴正抗議，他表示WHO以「台北及周圍地區」（Taipei and environs）為名稱呼，甚至將台灣的武漢肺炎確診病例算入中國大陸的總數之中，混淆視聽。對此他與黨團都強力譴責，請WHO「適可而止」。

武漢肺炎延燒，世界衛生組織於2月4日時，不僅誤植台灣確診人數為13人，且列在「台北，中國」的項目下，讓中央流行疫情指揮中心表達抗議，要求將人數改回10人並正名。邱臣遠表示，人民的健康是普世價值，不要因為政治力介入，而蒙蔽台灣人民追求對等疫情資訊的權利。

邱臣遠表示，人民的生命安全應該被放在第一順位，WHO不得用任何的政治理由，封殺台灣人民參與世界衛生組織的權利，甚至設下任何政治前提，這最終只會使人民的抗中心態更加堅定。他也提到民眾黨主席柯文哲曾指出「國際場域的外交角力，不應該將醫療當作籌碼」，這也是他與民眾黨共同的信念。

邱臣遠強調，國際社會已有相當多盟友，堅定支持台灣參與WHO，包含日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道皆在公開場合表態支持，他也不諱言指出，WHO的相關做法與說法，不僅矮台灣主權，更引發全球公憤，已有超過20萬人連署要求秘書長譚德塞下台。

邱臣遠痛批，國際組織不應該排除任何一個國家與地區在外，中國大陸也不應該用蠻橫手段，多次阻撓，台灣的公衛與防疫水平擁有世界頂尖水準，在全球共同防疫的陣線上，更是不應該缺席。

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(中時電子報)