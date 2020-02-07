武漢肺炎疫情愈燒愈烈，各單位都嚴加戒備，防止疫情再度擴散，台北市市長柯文哲也在臉書上表示，為了因應武漢肺炎疫情，台北市政府做出三項決議，包括鑽石公主號的後續應變，以及口罩搶購潮因應措施，柯文哲強調：「我們遇到問題就解決問題」希望讓市民安心度過這次疫情。

首先，柯文哲指出目前台北尚未有社區感染，同時也請相關局處就鑽石公主號進行了解，因為疫情絲毫不緩，「我們也認為料敵從嚴，因此請衛生局就社區感染擬定應變SOP」，若接下來中央有任何指示，北市府也會盡力配合。

其次，為了因應口罩搶購問題，柯文哲也要求各分區員警務必到轄區藥局維持秩序，請各分局、派出所、保安大隊加強巡邏，更強調必要時排定定點守望並維護交通、加強執勤；最後，柯文哲也說明，根據健保署規定，目前口罩需以身分證字號或居留證購買，但因非法移工不在列內因此無法取得口罩，這部分的防疫漏洞請勞動局進行研議因應措施。

柯文哲表示，「重防疫、有秩序、補護網」是北市府目前的三大重點，希望落實防疫措施，協助市民度過這次難關。

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(中時電子報)