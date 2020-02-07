立法院長游錫堃今天接續拜會在野黨團，也特地向前立法院長王金平請益。王語重心長地以自身經歷指出，議長有時在必要時刻很難做到中立，若把國家利益置於政黨利益之上，就能有相當程度的中立，「行政院的事不一定要全盤照收，該收就收、該反對就反對」，游錫堃聞言後坦言，台灣缺乏配套，議長要中立很困難。

游錫堃一到王金平以前鎮江會館辦公室時，盛讚王經驗豐富，被各界尊稱公道伯，最了解該怎麼做，王致謝後，指游是「中華民國歷史上第二個雙院院長」，且游也是總統直選後，行政院長做最久的一位，並如數家珍自己經歷過24名閣揆。

王金平直言，身為立法院長，對於議事中立要看時機，有時真的無法真的獨立，要的話就退出政黨，英國和日本體制因為沒有黨團運作，能做到真正獨立。游錫堃聽聞後坦言，台灣缺乏配套難以支撐，議長要中立很困難。

王金平說，「當議長的人想連任，沒替黨籍立委助選，人家怎麼會投票給我們？」必要時刻要中立也很難，但一切以國家為重，國家與人民至上，把國家利益放在黨的利益之上，就能有相當程度的中立。

游錫堃謙稱自己是「新科院長」，王金平讚許「不會啦！你議會經驗豐富，相信很快融入」，且有議事經驗豐富的祕書長林志嘉協助。王說，立法院的三寶分別為「議事處」、「預算中心」與「法制局」，提醒議事千變萬化，不要死抱著規則，要能彈性、靈巧運用。游錫堃說，各政黨需要磨合，盡量議事中立，讓各政黨平等對待與協商。

此時王金平語重心長地說，行政院的事不一定要全盤照收，該收就收、該反對就反對，要展現國家整體的作法，他也替國民黨團即將提出的紓困條例喊話，「該過的話就該通過」。

游錫堃指出，感謝過去王院長的幫忙，憶起曾因為了基隆河整治，考量5月初一汛期，緊急提出基隆河整治條例，「被你罵趕在5月31日會期前一週才送進來」，尤其時任台北市長馬英九很保留；「民進黨執政時你做院長，很多事情受你幫忙，再請你多指導，未來再麻煩你」。

(中時 )