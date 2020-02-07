以「身分角色」選項查詢，也可找到各分類的服務。（周麗蘭翻攝）

周麗蘭／雲林報導

武漢肺炎疫情尚未解除，雲林縣府鼓勵民眾多利用去年九月上線的新版「雲端聯合服務中心系統」網站辦理各項申請，該網頁共有1067項服務項目，民眾不用出門就能辦好。

新版雲端聯合服務中心系統網站（https：／／eservice.yunlin.gov.tw／）已於去年9月啟用，整合縣政府所有便民服務項目共計1067項。

常見線上申辦項目有預約申請戶籍謄本、預約戶政事務所延時服務、預約申請補發戶口名簿、預約申請自然人憑證、預約申請英文戶籍謄本、預約假日結婚登記等。

民眾若不知從何申請，可以從四個選項：「業務機關」、「主題生活」、「生命地圖」、「身分角色」查看。

例如「身分角色」有兒童、青少年、一般成人、老人、夫妻、婦女、原住民、身心障礙者、低收入戶、勞工、工商業者、團體機構、藝文傳播業、外籍人士、農畜及攤販業等23種分類。

縣府表示，所有機關的服務項目都整合至此，若想查詢已申辦案件進度，也可利用此一網站平台，如要陳情也可在此網站填寫。

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(中時 )