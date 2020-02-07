低薪、虧損的保險公司須揭露董監與高層薪資。金管會近日完成修法，只要「近三年連續稅後虧損者、非主管全時員工平均年薪不到50萬元、治理評鑑排名最後20％者」，三項條件符合一項的保險公司，就要揭露個別董事及監察人、前五位酬金最高的主管薪資。

金管會指出，109年3月底前公布的108年年報就須開始揭露，若依據107年財報來看，上市櫃保險公司財報有虧損的只有一家。

金管會保險局指出，此次修法重點，主要是為強化保險業董（理）事、監察人（監事）及高階經理人酬金合理訂定及非財務性資訊之揭露，與預告期間不同的是，符合條件的上市櫃保險公司除了要揭露個別董（理）事、監察人（監事）、總經理、副總經理及顧問的酬金、還要揭露「上市上櫃保險業前5位酬金最高之主管情形」。

另外，為強化會計師公費資訊揭露，將現行年報規定應揭露審計公費減少金額等資訊比率，從15％調降到10％。

其他修正包括：配合保險業資本適足性管理辦法修正將淨值比率納為輔助資本適足率之監理指標，增訂保險業應揭露淨值比率；保險業應自編製108年度個體財務報告起，於年度個體財務報告附表格式8-20員工福利費用明細表，增加揭露該年度及上一年度全體員工平均員工福利費用及平均員工薪資費用，暨平均員工薪資費用調整變動情形。

金管會指出，此次修法參酌「公開發行公司年報應行記載事項準則部分條文修正草案」，及配合保險業資本適足性管理辦法修正將淨值比率納為輔助資本適足率之監理指標，暨「證券交易法第14條新增第5項規定」揭露公司全體員工平均薪資及調整情形等相關資訊，考量保險業與各業別財務報告揭露內容一致性，已配合修正本準則，經預告期滿，將於近期發布。

(工商 )