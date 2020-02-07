新北市市長侯友宜今天應台北市美國商會邀請午餐演講，他指出，今年工作重點要啟動塭仔圳重劃，「到時候還有一些人會來抗爭，但是只要我程序正義走完，我一定拆。」

塭仔圳市地重劃都計案位在新莊和泰山交界，總面積近400公頃，有多達7千名土地所有權人，近5千間建物。

侯友宜說，機捷沿線鐵皮屋卡了60年，其中塭仔圳可說是國家門面，外國遊客一進新北市，一眼望去都是鐵皮屋，非常破壞形象。他相信，到時候還有一些人會來抗爭，但是只要程序正義走完，對他來講抗爭無效，就抓起來、一定拆。

侯友宜強調，他的任期只剩下三年，他沒有連任壓力、也沒有遠高的夢想、沒有選票壓力，做事情只有分對與錯、是與非，沒有藍綠黨派之分。

侯友宜對台下美商代表喊話說，未來希望建立新板特定區、新莊副都心和三重第二行政中心三軸線，各位要投資趕快到新北，環境好、潛力大、又便宜。

(中時 )