返台一波三折，正停在日本那霸外海的麗星郵輪「寶瓶星號」，搭載1700多名旅客預計明天返台，船上旅客王陳惠透過指出，旅客幾乎人人都有戴口罩，並未感受到恐慌氣氛，但遲遲不能靠岸，傳出有人藥品不足，還有遊客齊聚甲板「高呼我們要回家！」
王陳惠表示，船上並未要求旅客待在房間實施隔離，有些人甚至苦笑自嘲「買4天送1天」，甚至可能買4天送14天；還有聽說少部分旅客因為盥洗衣物和藥物不足煩惱，也有旅客說已購買返程的高鐵票，現在確定來不及搭乘，希望能夠協調退票。
王陳惠說，原本預計昨天泊靠那霸，寶瓶星號目前仍停在那霸附近海域繞圈，到了晚上船長透過廣播通知日本不准寶瓶星號到靠岸，船隻將往台灣方向航行，昨天在海上過夜，現在不知道船隻移動路徑，船方也還沒通知接下來要去哪裡。
「我們要回家！」寶瓶星號30多名台灣旅客今齊聚甲板拍攝短片，強調目前正在那霸的海域徘徊，呼籲台灣政府正視1700多名台灣旅客的權益，高呼「我們要回家！」有旅客則傳出，船長剛剛廣播說8日預計中午12點抵達基隆。
麗星郵輪表示，寶瓶星號4日自基隆港出發，5、6日原本預計停靠日本那霸，今天下午4時返抵基隆港，經麗星郵輪確認後，變更為8日中午12時抵達基隆港西3碼頭，至於旅客與檢疫方式，還需要有待主管單位指示。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。