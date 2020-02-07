寶瓶星號船上旅客人人幾乎戴口罩，作息依舊，預計明日中午抵台。（王陳惠提供）

「我們要回家！」寶瓶星號遊客錄影片 求助外界助回家。(中天新聞提供)

寶瓶星號在沖繩外海繞圈圈，遲遲不能靠岸，傳出有遊客藥品、衣物不足。（王陳惠提供）

正在那霸外海停留的寶瓶星號，預計8日中午抵達基隆港西3碼頭。（許家寧翻攝）

返台一波三折，正停在日本那霸外海的麗星郵輪「寶瓶星號」，搭載1700多名旅客預計明天返台，船上旅客王陳惠透過指出，旅客幾乎人人都有戴口罩，並未感受到恐慌氣氛，但遲遲不能靠岸，傳出有人藥品不足，還有遊客齊聚甲板「高呼我們要回家！」

王陳惠表示，船上並未要求旅客待在房間實施隔離，有些人甚至苦笑自嘲「買4天送1天」，甚至可能買4天送14天；還有聽說少部分旅客因為盥洗衣物和藥物不足煩惱，也有旅客說已購買返程的高鐵票，現在確定來不及搭乘，希望能夠協調退票。

王陳惠說，原本預計昨天泊靠那霸，寶瓶星號目前仍停在那霸附近海域繞圈，到了晚上船長透過廣播通知日本不准寶瓶星號到靠岸，船隻將往台灣方向航行，昨天在海上過夜，現在不知道船隻移動路徑，船方也還沒通知接下來要去哪裡。

「我們要回家！」寶瓶星號30多名台灣旅客今齊聚甲板拍攝短片，強調目前正在那霸的海域徘徊，呼籲台灣政府正視1700多名台灣旅客的權益，高呼「我們要回家！」有旅客則傳出，船長剛剛廣播說8日預計中午12點抵達基隆。

麗星郵輪表示，寶瓶星號4日自基隆港出發，5、6日原本預計停靠日本那霸，今天下午4時返抵基隆港，經麗星郵輪確認後，變更為8日中午12時抵達基隆港西3碼頭，至於旅客與檢疫方式，還需要有待主管單位指示。

(中時 )