新竹市關新公園落成啟用，除改善排水系統，也以共融式設計，適合全年齡市民使用。（莊旻靜攝）

新竹市關新公園落成啟用，設置玩沙池，讓孩童體驗、探索。（莊旻靜攝）

新竹市關新公園落成啟用，小型磨石子溜滑梯，讓年齡較小的孩童也可玩樂。（莊旻靜攝）

新竹市關新公園落成啟用，寬敞的磨石子溜滑梯，讓年齡大的孩子探索、體驗。（莊旻靜攝）

新竹市關新公園落成啟用，設置攀爬架，讓孩子挑戰自我。（莊旻靜攝）

新竹市關新公園落成啟用，塗鴉牆的設計讓孩子們可以發揮創意。（莊旻靜攝）

小工程、大幸福！新竹市政府近年推動進擊的公園，逐一改造市內公園，關新公園整建工程7日正式啟用，透過共融式設計，增添磨石子溜滑梯、攀爬台、玩沙池、塗鴉牆等，讓孩子可以自由探索，新竹市長林智堅表示，關新里具有「天下第一里」之稱，期望透過小工程，使市民生活更加幸福。

林智堅致詞指出，關新里民所得平均中位數為243萬，為全台最高，14歲以下人口占32％，里民平均年齡僅29.6歲，為兒童城市的縮影，而關新公園使用率高，白天孩童遊戲、晚上年輕的市民在此運動，透過整建工程，打造一個適合全年齡市民都適宜的場所。

林智堅也說，他過去當市議員期間，得知關新公園排水功能不佳，每逢雨後就溼答答，因此在整建工程，除了增加友善兒童設施之外，也改善排水系統及景觀。城市行銷處指出，新完工的公園鋪設無障礙步道，設置長輩也可使用的體健遊樂設施，並在中央設置開闊的綠色大草坪，打造鄰里親子同樂的場域。

關新公園如今有供兒童追趕跑跳的主題廣場外、南側2至5歲兒童共融活動區，還有小型草坡溜滑梯、北側適合5至12歲的樂遊山丘區，及更寬敞的磨石子溜滑梯，並設置攀爬遊戲台和塗鴉遊戲牆，提供大、小朋友同樂。

另外，城市行銷處表示，此次工程特別針對中央大草坪翻修，選擇較耐踩踏之草種，並配合既有林蔭位置，打造休憩涼亭與座椅，透過建立多功能使用公共開放空間。

今日啟用典禮中，預景設計有限公司設計總監周書賢、弘騏營造有限公司董事長黃正瑋、議員曾資程、李妍慧、林耕仁、劉康彥、陳建名、鄭美娟、劉崇顯、蔡惠婷、黃文政、張祖琰辦公室主任、李國璋辦公室助理及多位里長皆到場。

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(中時 )