范瑋琪（范范）近來衰事一籮筐，先前她為口罩問題失言親上火線，嗆高雄氣爆和老公陳建州（黑人）捐300萬全被大家遺忘，今(7日)傳出追查數字有問題，媒體求證黑人後，他無奈表示是太太記錯，過去兩人是在花蓮震災捐了200萬，心疼范范因當時壓力大、狀況不好才口誤。

因武漢肺炎延燒，政府下令禁止口罩出口一個月，范瑋琪不久後被爆出在臉書怒飆髒話批評此政策，又稱蘇貞昌是「狗官」，陳建州後來找上何志偉，希望代為轉達范瑋琪希望當面道歉，最終被蘇貞昌婉拒。

眼見外界批評聲浪不斷，上月底深夜范瑋琪親自回應網友，先重申不知道台灣缺口罩，「我們是同胞，為什麼不多做點口罩幫幫同胞？就像我們幫助澳洲一樣，為什麼要和政治扯在一起？」又感概說：「高雄氣爆我和黑也痛徹心扉，捐了300萬就像是全部被擦乾淨的忘了...也沒關係，因為我還是會堅持做我覺得對的事」。

針對高雄氣爆捐款問題，據《聯合新聞網》報導，黑人表示因當時身處被罵的氣氛中，范范記錯才回應有誤，兩人捐的是花蓮地震，多年來夫婦倆在展望會、勵馨基金會等都有貢獻，問范范目前狀態？他說現在就勸老婆先淡出這些紛爭，好好照顧小孩就好。

對此，網友回應說：「那她說錯，陳建州你第一時間為何不澄清」、「平時不要亂回應就好了」、「越說越黑好尷尬」、「得饒人處且饒人吧」。

(中時電子報)