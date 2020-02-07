台中市府7日指出，有民眾與自稱一家通訊社的平台，在網路以「盧秀燕防疫又破洞，中配返台趴趴走」為題，散播不實疫情防治訊息，指稱陸籍配偶4日返台，曾在台中的餐廳、台北等地打卡，經查該民眾2日自河南省返台，依當時規定並非居家檢疫對象，要求撤除不實訊息，市府嚴密監控，不實就提告。

市府指出，依中央流行疫情指揮中心3日公告，民眾若至湖北省、廣東省、浙江省溫州市旅遊史及小三通入境旅客需居家檢疫14天，經查證該民眾是2日自河南省返台，依當時規定並非居家檢疫對象。

因應大陸武漢肺炎疫情，同時預防不實謠言擾亂民心，市府市府第一時間掌握情況，立即要求撤除不實訊息，呼籲民眾勿轉傳來源不明或未經證實疫情、防治措施資訊，以免觸法，相關疫情訊息以中央流行疫情指揮中心發布為準。

市府強調，中央流行疫情指揮中心多次重申，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情、防治措施資訊時，應先查證是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯《傳染病防治法》第63條，或《社會秩序維護法》第63條第1項第5款規定，如查獲將依法移送。

(中時 )