台北市長柯文哲出席座談會提到，將在年底全面落實，國小3年級以上都要有iPad。（游念育攝）

台北市教育局7日舉辦108學年度第2學期國小校長會議，因應武漢肺炎疫情持續擴大，會議過程全面做好消毒措施，所有人員進入會議室前都必須落實消毒，台北市教育局長曾燦金也在會議中提到，近期會結合環保局，針對學校公共區域進行消毒，幼兒園約40所、國小140多所，也呼籲各校開學延後至25日，這段期間防疫物資應先緊急採購。

曾燦金7日出席國小校長會議，除了綜合討論智慧教育和教學會議外，也特別呼籲各校應加強防疫措施，曾燦金提到，為何要延後開學，其中一個原因是口罩太少，寒假期間有許多學校開課，要求學生戴口罩，但家長根本買不到口罩，寒假買不到口罩，那開學怎麼辦，這也是延後開學的主因。

曾燦金也指出，學校會結合環保局在公共區域消毒，有幼兒園40所、小學140多所，都會進行消毒，曾也呼籲，7日正式開放口罩進口，每人限額1千片，物資採購應先緊急採購，資源在民間，家長會也可以相互幫忙。

另外，本次會議有校長提出，盼教育局能降低幼兒園班級人數，才能提升教育品質，曾燦金說，家長希望公幼兒園多點名額，會去考量平衡，高中職也都有減班，未來會慢慢減班，但不會一次減太多。

台北市長柯文哲出席座談會提到，將在年底全面落實，國小3年級以上都要有iPad，柯強調，智慧教育一定要推，「酷課雲」也會持續革新，這次的肺炎疫情如需繼續停課，網路教學就可派上用場，未來老師的角色變成解惑用，而不是只有教學。

(中時 )