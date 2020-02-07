高雄市長韓國瑜不僅以260萬之差輸了總統大選，更面臨「罷韓」危機。曾在質詢期間對韓白眼的「白眼女神」、高雄市議員黃捷提醒，第二階段自行上網列印填寫的民眾，印到底下有黑線版本的罷免書，必須再寫一次，否則高雄市選委會認定這個版本違規。

黃捷昨日（6）在臉書發文，內容如下：

請大家注意！如果是第二階段一開始就自行上網列印的民眾，有印到底下有黑線版本的罷免書，要請再寫一次，今天高雄市選委會認定這個版本的罷免書不符合他們的規定！

#法規怎麼寫

然而高雄市選委會這樣的解釋是合理的嗎？我們就來看看法規！根據選罷法第八十條第四項規定：

前項連署人名冊，應依規定格式逐欄詳實填寫，並填具連署人國民身分證統一編號及戶籍地址，分村（里）裝訂成冊，連署人名冊未依規定格式提出者，選舉委員會應不予受理。

我的解讀是，法規本身並無明寫在表格外加logo是有效還是無效，變成各地選委會可自行判定。而看條文的原始用意，重點其實是在於「可識別身分證和戶籍地址」。實際上來填寫的民眾，也都逐欄、用正楷國字，把鄰里各項資料都詳實填寫，並且小心翼翼的不超出格子。根據尊重公民權的精神，我認為法規中沒有規範到的部分，就應該從寬認定！

#民主政治就是民意政治與責任

政治得民意，得天下，這是韓市長自己親口講出來的道理。今天已經有這麼多市民，以頭家的身分，用罷免的手段，要把權力從韓市長手中拿回來。罷免在民主政治是跟選舉一樣普通的事情，當民意已經不支持你，你的政治責任已經沒有辦法承擔的時候，就應該自己下台，不要等別人來罷免。甚至是在法規沒有規範的地方抓瑕疵，黔驢技窮，只會讓市民的罷免浪頭更為猛烈而已。

(中時電子報)