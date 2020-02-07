白天玩樂園晚上逛燈會！麗寶樂園渡假區推官網限定套票下殺5.8折，還加送小提燈。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園渡假區除釋出第一停車場1500個車位，並提供免費接駁車，往訪台灣燈會馬場園區燈區。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園渡假區第一停車場地圖（王文吉攝）

2020台灣燈會互動度十足的特色花燈未演先轟動，加上稀有寶可夢加持，預計吸引大批人潮。鄰近主燈區的麗寶樂園渡假區特別釋出第一停車場1500個車位，紓解停車壓力，燈會期間也祭出優惠套票吸客，8、9日發送免費小提燈，吸引遊客「白天玩麗寶、晚上逛燈會」。

台灣燈會首度移師后里，8、9日前200名入麗寶樂園、前100名搭乘天空之夢摩天輪的遊客，即可免費獲得小提燈。麗寶樂園渡假區表示，此次燈區面積廣大、主題多元還有豐富表演，推薦規劃三天兩夜行程，搭配入住福容大飯店、玩樂園、逛麗寶Outlet、馳騁卡丁賽車，渡假區也加強防疫措施，打造安心的出遊環境。

由於燈會期間后里燈區周邊道路實施交通管制，麗寶樂園為紓解燈車停車壓力，特別釋出第一停車場1500個小型車停車位，提供遊客就近免費停車，再搭乘燈會專屬免費接駁車前往馬場園區燈區，約10至15分鐘可抵達。

麗寶樂園渡假區表示，接駁車業者皆依據防疫作業加強消毒，所有駕駛員及服務人員均已配戴口罩執勤，並提供乾洗手液、額溫槍給有需要的民眾使用，燈會現場也做足防疫準備，讓遊客可以安心出遊賞燈。

今年燈會不但有親子最愛的動物狂歡嘉年華燈區，還有導入光影科技、充滿互動性的主燈「森生守護-光之樹」，除了花燈外，即日起至2月9日還有Pokémon GO Safari Zone，玩家有機會抓到北美、南美及非洲限定的寶可夢「甜甜螢」，以及未知圖騰（L）、風鈴鈴，還有許多會發光發亮的寶可夢都將現身，歡慶燈會盛事。

(中時 )