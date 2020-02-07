到醫院看病，不必怕搭錯車或轉車，造成旅途勞頓，台中市通局協調19路公車「國立台灣美術館-軍福公園」自2月11日起延駛慈濟醫院，沿途增加停靠「軍福松竹二路口」、「軍功松竹路口」、「仁愛之家」、「名人球場」、「聚興」、「慈濟中醫院區」、「慈濟醫院」等7站，便利民眾搭公車就醫，沿途還有很多站點是學校，具通車、通勤功能。

交通局長葉昭甫指出，台中市推動健康公車服務，除逐步盤點各醫療院所周邊公車外，也透過新闢或調整路線提升與醫療院所連結，方便民眾搭公車就醫。除服務就醫民眾外，19路公車沿途行經多個住宅區及忠信國小、國光國小、中興大學、明德高中、大智國小、葳格高中等多所學校，並具通勤、通學功能。

19路公車延駛慈濟醫院後全段行車時間增加，所以發車時刻略有調整，交通局協調仁友客運納入通勤、通學需求調整時刻表，歡迎民眾多加利用。

(中時 )