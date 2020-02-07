總統蔡英文今日視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，被問到是否會有第二班武漢包機？蔡英文表示，在武漢的鄉親都是我們的同胞，也希望對他們提供最好的照顧。整件事情發展的過程，政府透過多元管道跟對方溝通時，已清楚說明處理原則及優先順序，希望能夠得到對方的配合。

她指出，政府把這些原則都轉達了，對方也同意配合這些原則來進行，但是也發現後續出現了第一批回台的名單是由中國方面所主導，並沒有符合當初雙方說好的優先順序，對於弱勢者或是有特別需要立即處理的人，沒有讓他們搭上第一批回來的班機，讓他們處在一個更困難的情況另一方面，這對台灣檢疫也造成了困擾。

所以現階段希望在下次包機的時候，台灣還是要再確認「弱勢優先、檢疫優先」的這兩項原則，必需確實落實這兩項原則。

蔡英文強調，現在是防疫期間，疫病的處理跟人民生命的保護是最優先的考量，我方政府沒有政治考量，只要雙方能夠善意的相互合作溝通，相信台灣一定有能力把人民照顧好。

對於國內疫情目前已確診16例，未來政府會否提出更多相應防疫措施來防治疫情？蔡英文認為，到現在為止，我們確診案例都是境外移入，並沒有社區感染的情況，這都是防疫同仁日以繼夜努力的成績，希望未來持續有效掌握跟掌控疫情。事實上，指揮中心隨時掌握所有情勢，且隨時做成決定，一旦在指揮中心發布決定後，也希望全體同仁能夠一起來遵從指揮官的決定。

(工商 )