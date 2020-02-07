看來只要三分球投得進，火箭這套小球陣容仍很管用！火箭7日全場投進19顆三分球，加上「忍者龜」韋斯布魯克貢獻41分、8籃板及5助攻，終場121比111強壓地主湖人，就連才剛報到的柯文頓，都在最後關頭貢獻兩顆致命三分球。

才把卡培拉換去老鷹的火箭，擺明本季要用小球陣容打到底，開賽竟然派出哈登跟安東尼戴維斯跳球，結果當然可想而知，但在上半場，火箭仍靠三分球投18中10的凶猛火力，跟湖人形成膠著局面，打完上半場，雙方63比63平手。

不過韋斯布魯克第3節火力全開，單節轟下16分，幫助火箭打完前3節，取得97比93領先，來到比賽最後關頭，火箭換成剛從灰狼交易過來的柯文頓發威，接連投進兩顆三分球，幫助火箭打到最後97秒，取得120比111穩定領先。

眼見大勢已去，湖人打到最後50.8秒，就把詹姆斯、安東尼戴維斯兩大主力球星換下，擺明提前接受落敗現實，畢竟安東尼戴維斯上半場就扭傷右手食指，卻在下半場繼續帶傷上陣，可惜就算他如此拚命，還是沒法幫助湖人上演逆轉。

火箭全隊6人得分上雙，其中韋斯布魯克成為史上第3位拿下20000分、7000助攻與6000籃板的球員，前兩人分別是詹姆斯和「大O」奧斯卡羅賓生，艾瑞克戈登15分、柯文頓和哈登各有14分，豪斯13分，塔克11分、6籃板。

湖人則以安東尼戴維斯32分、13籃板表現較佳，詹姆斯也有18分、15助攻與9籃板的準大三元，丹尼格林與布雷德利各有15分。盛傳即將加盟湖人的達倫柯林生，今也出現在史坦普中心場邊看球，甚至還坐在湖人老闆珍妮巴斯旁邊。

(中時 )