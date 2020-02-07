第一批武漢台商包機返台，名單出問題，其中一人更確診感染武漢肺炎。對此，首批搭乘武漢包機回台的林小姐驚爆搭機內幕，更直言從到機場就沒有作任何防疫措施，連防護衣都沒有！

首批武漢包機回台的林小姐，接受政論節目《鄭知道了》的採訪，她還原從大陸回台的情況。林小姐表示，他們不是台商，所以打電話給海基會求援，然後海基會給我們一個人的窗口電話，然後那個人把他們加入一個「武漢台協群組」（蕭永瑞負責），原本台協說要幫他們爭取包機，可是後來又取消，就要他們安心的留在湖北，大家就很緊張。接著就是徐正文在群組說不要緊張，徐就去處理，就另成立一個「台灣北中南」的群組，所以他們有人就有加入，有些人沒有。

林小姐再直言，後來在徐正文開完記者會後，武漢台協隔天表示可以返台了，請住在武漢市市區裡的人聯絡當地的國台辦，可是這衍生出一個問題，那沒有住在市區的人怎麼辦？結果大家又陷入第二次恐慌，因為很多人沒有住在市區，就問國台辦怎麼辦？得到回答是先以市區為主！很多人就再跑來群組問，怎麼辦，如果這樣不是應該讓有需求的人回去，結果台商協會這樣回應，「任務已經完成，群組解散」。

林小姐表示，這群組解散後，他們求助無門就只好求助徐正文的群組，他們人數加一加約有100 多人，後就被排入首批返台的包機中。那個群組大約有500多人，誰能登機都要等國台辦的通知。

林小姐接著表示，然後他們到機場時，發現人數比他們想像中的還多，因為他們聽到的消息，也以為飛機上是會有隔座位，可是在現場看到那麼多人，就想說這樣還有辦法隔嗎？現場訊息非常混亂，一開始原本6點要登機，後來延到8點，中間一度傳說有兩架飛機，總之，最後在混亂中領他們還是登機了。

對於機上有一確診病例，林小姐直言，他們也是到台灣才知道，看到新聞時，他們整個很驚嚇，而且他們上飛機時，沒有作任何檢疫，只有量體溫而已，且都沒有穿防護衣，而且他們也以為登機時會穿，結果登機時發現都沒有人發。

至於人數不符合的部分，主持人鄭弘儀問林小姐，知不知道台灣其實有先排老幼婦孺優先，其中還有一個血友病患者，但是最後安排不是如此時，林小姐表示，他們不知道，他們只知道國台辦是先以離機場較近的人優先蒐集，至於順序怎麼安排，他們不知道。

(中時電子報)