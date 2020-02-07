大政治大爆掛-無色覺醒》15秒就能染上肺炎 郵輪旅客逛街當地人驚 14:122020/02/07 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據大陸的疫情個案調查，發現有病例只跟罹患武漢肺炎患者相處15秒就遭傳染，令人不禁為這種超強傳染感到心驚。 而停泊橫濱港的鑽石公主號遊輪傳出再添41例個案，目前累計確診案例已達61例。由於鑽石公主號曾停靠基隆並上岸，造成基隆民眾人心惶惶。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #鑽石公主號 也許您會感興趣 推薦閱讀 鑽石公主號10人確診 船公司：無台人感染 12:122020/02/05 生活 鑽石公主號乘客曾訪九份老街 新北今晚緊急派7員消毒 21:212020/02/05 社會 停泊橫濱港外海的鑽石公主號新添10人確診 08:262020/02/06 國際 鑽石公主號再增10確診 日官方證實一台灣女性中鏢 09:592020/02/06 生活 鑽石公主號再增10例 有1台灣人中鏢 10:122020/02/06 生活 鑽石公主號染疫再添10人 基隆港亡羊補牢大消毒 12:152020/02/06 生活 台魔術師在鑽石公主號上 他直播曝船內現況 16:272020/02/06 生活 武漢肺炎、鑽石公主號走開 台北101全面消毒抗疫 20:522020/02/06 消費 鑽石公主號確診20人 1台女感染 04:092020/02/07 焦點新聞 鑽石公主號曾泊基隆 陳時中：當初沒確診個案 11:022020/02/07 政治 政治熱門新聞 「罷韓」過不了？她發出求救訊號… - 政治 「武漢肺炎」最新民調出爐 網看完：出乎意料！ - 政治 國台辦批蔡政府卡包機返台 柯P：台灣人簽不下去 - 政治 武漢肺炎病例持續增加 台大教授算出終結時間 - 政治 豪洨韓粉？藍前中常委竟爆徐正文「驚人內幕」.... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。