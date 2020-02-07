根據大陸的疫情個案調查，發現有病例只跟罹患武漢肺炎患者相處15秒就遭傳染，令人不禁為這種超強傳染感到心驚。

而停泊橫濱港的鑽石公主號遊輪傳出再添41例個案，目前累計確診案例已達61例。由於鑽石公主號曾停靠基隆並上岸，造成基隆民眾人心惶惶。

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(中時電子報)