金門「小三通」昨仍有458人進出，其中入境238人、出境220人。（李金生攝）

大陸武漢肺炎疫情狂燒，馬祖「小三通」今（7）日起旅客「只出不進」，同樣一水之隔的金門並未跟進，仍維持本月1日起減班為每天來回共10班。金門縣府觀光處表示，「小三通」要不要關？就等中央一聲令下。

金門「小三通」去年往來旅客逾197萬人次，平均每天有5300人進出，但因受武漢肺炎疫情延燒影響，原本每天包括金廈、金泉航線22班（來回44班），已自本月1日起調整為來回共10班。昨天仍有458人進出，其中入境238人、出境220人。

由於來自新北市，2日才「小三通」入境金門中轉赴台的江姓夫婦，為逃避居家檢疫14天的規定，昨天又搭機到金門，欲再「小三通」回到對岸，通關時遭移民官發現攔截，才未闖關得逞。但此事引起當地民眾憂心，要求全面關閉的聲浪高漲。

金門縣府日前已發函中央，楊鎮浯縣長強烈要求中央關閉小三通，給鄉親一個安全、安心的生活環境。陸委會昨也表示，將就整體情防治、國境管理和地方意見進行通盤考量，預定今天做出最後決定。

觀光處表示，縣府該爭取的都爭取了，該做的也都做了，目前針對關閉「小三通」後，可能湧現多量的旅客，也做好因應準備，就看中央如何決定。

(中時 )