侯應邀美商會演講 談三軸心翻轉新北市 14:412020/02/07 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜7日接受台北市美國商會邀請，以「有溫度的城市」為題發表演講。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜7日接受台北市美國商會邀請，以「有溫度的城市」為題發表演講，侯強調未來將建構「新板特定區」、「新莊副都心」、「三重第二行政區」3大軸心，翻轉新北市。(圖文／姚志平) (中時 ) #美國 #演講 #美國商會 #侯友宜 #新莊副都心 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩荒 侯友宜：購買口罩應推實名制 11:512020/02/03 政治 疫情高峰期私幼不停課 侯友宜：怪怪的 11:592020/02/03 政治 遭綠委批「戴口罩是在作秀」 侯友宜：防疫工作沒有口水 19:012020/02/03 政治 新莊副都心 商辦搶進中央大道 04:102020/02/04 產業特刊 口罩7天限購2片 侯友宜：配套說明一定要講清楚 11:292020/02/04 政治 武漢首批包機返台 侯友宜：全力配合中央並做更多 11:472020/02/04 政治 「烏來檢疫所」不在烏來卻引恐慌 侯友宜：準備萬全勿慌張 16:522020/02/04 政治 新北4偏鄉改衛生所領口罩 侯友宜：延長開放時間 17:182020/02/04 政治 口罩實名制 侯友宜籲配套要清楚 04:102020/02/05 生活新聞 口罩實名制明上路 侯友宜：一定出狀況、要做到更好 12:162020/02/05 政治 政治熱門新聞 「罷韓」過不了？她發出求救訊號… - 政治 「武漢肺炎」最新民調出爐 網看完：出乎意料！ - 政治 國台辦批蔡政府卡包機返台 柯P：台灣人簽不下去 - 政治 武漢肺炎病例持續增加 台大教授算出終結時間 - 政治 豪洨韓粉？藍前中常委竟爆徐正文「驚人內幕」.... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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