最早爆出大陸武漢肺炎疫情的8位「吹哨醫師」之一的李文亮，在今淩晨因感染該肺炎病逝。因最早於2019年底向外界預警，20年月1月卻遭當地公安以「在互聯網發佈不實言論」予以嚴重警告，引起網友公憤。陸「中央紀委國家監察委」決定介入調查。
據「中共中央紀律檢查委員會、國家監察委員會」官網發出公告指出，「經中央批准，國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題，作全面調查」。
文章來源：大陸中共中央紀檢委 網站
(中時電子報)
最早爆出大陸武漢肺炎疫情的8位「吹哨醫師」之一的李文亮，在今淩晨因感染該肺炎病逝。因最早於2019年底向外界預警，20年月1月卻遭當地公安以「在互聯網發佈不實言論」予以嚴重警告，引起網友公憤。陸「中央紀委國家監察委」決定介入調查。
據「中共中央紀律檢查委員會、國家監察委員會」官網發出公告指出，「經中央批准，國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題，作全面調查」。
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