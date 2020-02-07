大陸新型冠狀病毒疫情蔓延，通訊晶片大廠—高通(Qualcomm)預警將威脅到全球手機產業，國內手機零組件廠今天在股王—大立光(3008)領跌下，今天股價聯袂收低。

由於新型冠狀病毒疫情一發不可收拾，至今尚未見到明顯控制效果，大陸地區除最早封城的湖北地區外，近日亦陸續有浙江省的溫州市、杭州市及寧波市、福建省的福州市、江蘇省的南京市、南通市及徐州市、山東省的青島市、濟南市、江西省的南昌市及景德鎮市、河南省鄭州市、黑龍江省的哈爾濱市及遼寧省全省等多個重要城市陸續進入「小區封閉管理」，大規模的封閉管理，不僅重創大陸地區消費，亦讓大陸各地區預計於2月10日陸續復工的企業人力調度及生產管理難度大增。

大陸新型冠狀病毒疫情難止，澆了期待5G手機引爆換機潮的智慧型手機廠一桶大冰水，其中又以華為、OPPO及Vivo等大陸智慧型手機品牌受創最深，不僅各廠期待的農曆年消費旺季落空，海外又有三星新機及蘋果夾殺，加上大陸地區生產幾近完全停擺，整體供應鏈何時才能完全恢復正常仍是未定之數，讓高通也不得不對全球智慧型手機產業示警，認為大陸武漢肺炎疫情惡化將威脅全球手機產業，無論是手機製造或市場需求都會受到影響。

手機產業遭武漢肺炎疫情波及，讓今天手機零組件個股遭逢沈重賣壓，光學鏡頭廠—大立光、玉晶光(3406)及新鉅科(3630)、PCB廠—華通(2313)、台光電(2383)、砷化鎵廠-穩懋(3105)及宏捷科(8086)、散熱廠-雙鴻(3324)、泰碩(3338)等股價同步走弱，表現相對弱勢。

(時報資訊)