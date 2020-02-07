賴與川普同場 柯：表示外交做得不錯 14:402020/02/07 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲今天上午出席國小校長會議，會前接受媒體聯訪。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 副總統當選人賴清德6日出訪華府，與美國總統川普、副總統潘斯、眾議院議長波洛西等人一同出席一年一度的「國家祈禱早餐會」，據了解，賴的桌位還被安排在會場最前排，引發熱議，對此，台北市長柯文哲7日表示，這表示我們外交工作做得不錯。 至於是否意味著2024總統大選的角力戰線提前開打？柯文哲笑說，不要想那麼多，先把武漢肺炎撐過去，疫情還沒開始。 (中時 ) #外交 #我們 #副總統 #柯文哲 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲爆防疫地點 鄭文燦嗆柯：口罩戴起來 09:302020/02/03 政治 影／爆武漢台人隔離地惹議 柯文哲：如果不能講要先說 10:132020/02/03 政治 爆料隔離安置所位置 柯文哲籲：政府做事要公開透明 12:332020/02/03 政治 武漢台人隔離地 他曝柯文哲「精心算計」刻意洩漏 13:582020/02/03 政治 柯P爆武漢台商隔離地 王世堅：生雞卵無放雞屎一堆 15:302020/02/03 政治 台美關係突破 「準副總統」賴清德訪美 16:232020/02/03 政治 柯文哲表態參選2024總統 高虹安：郭台銘不排除支持 12:082020/02/04 政治 反詐騙有功 柯文哲表揚銀行員 15:262020/02/04 社會 柯文哲：公私幼不同步開學 需盡快「善後」 18:572020/02/04 政治 賴清德今會晤美國務院高層 04:102020/02/06 政治要聞 政治熱門新聞 「罷韓」過不了？她發出求救訊號… - 政治 「武漢肺炎」最新民調出爐 網看完：出乎意料！ - 政治 國台辦批蔡政府卡包機返台 柯P：台灣人簽不下去 - 政治 武漢肺炎病例持續增加 台大教授算出終結時間 - 政治 黃創夏譏韓國瑜一句話 網大讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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