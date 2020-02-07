副總統當選人賴清德6日出訪華府，與美國總統川普、副總統潘斯、眾議院議長波洛西等人一同出席一年一度的「國家祈禱早餐會」，據了解，賴的桌位還被安排在會場最前排，引發熱議，對此，台北市長柯文哲7日表示，這表示我們外交工作做得不錯。

至於是否意味著2024總統大選的角力戰線提前開打？柯文哲笑說，不要想那麼多，先把武漢肺炎撐過去，疫情還沒開始。

(中時 )