市區飆速太囂張！台中市警五分局松安派出所日前清晨，執行常態測速照相取締勤務，拍到1輛白色BMW轎車在北屯路上飆車時速達127公里，員警形容：「快到肉眼都看不清楚」，警方表示，北屯路到旱溪西路路段，長達近1000公尺，因道路筆直，常有駕駛超速行駛，將擴大實施機動式測速照相拍照取締。

警方指出，當時發現白色轎車自北屯路方向疾駛而來，且在接近測速照相機前方200公尺的測速照相取締牌面時竟無減速跡象，仍維持高速通過，連員警都無法清楚辨識車牌及廠牌，當下考量安全因素，員警並未尾隨攔查告發。

松安派出所指出，該輛白色自小客車經測速照相拍照後，車速竟高達時速127公里，超過規定的速限（時速50公里）77公里，讓員警直呼：「半夜開這麼快是在哈囉？」感到相當訝異。

警方指出，員警當天在該路段所告發20件超速違規中，多半超速時速20公里至時速40公里不等，如此高速，非常罕見，該違規超速的駕駛，將面臨6000以上12000元以下罰鍰，並將吊扣該汽車牌照3個月罰責。

(中時 )